A artista Eddy Tricerri, 87, lançará o livro "Autobiografia de Uma Artista" em evento no sebo Pura Poesia, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, no dia 10 de março.

A artista Eddy Tricerri - Isadora Tricerri/Divulgação

O volume reúne mais de 40 aquarelas e textos produzidos por ela durante a pandemia de Covid-19. Para celebrar o lançamento, a atriz Christiane Tricerri, sua filha, fará uma performance.

O evento terá início às 15h.

TABLADO

As atrizes Camila Pitanga e Ana Flavia Cavalcanti prestigiaram a abertura da 9ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp, que ocorreu no Sesc Pinheiros, na capital paulista, na noite de quinta-feira (29). O diretor Daniel Alvim e a atriz Helena Ranaldi também compareceram.