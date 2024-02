O advogado e colunista da Folha Conrado Hübner Mendes vai realizar, nas próximas semanas, uma série de eventos de lançamento de seu mais recente livro, "O Discreto Charme da Magistocracia" (Todavia).

Conrado Hübner Mendes em mesa durante a Flip - Zanone Fraissat - 25.nov.23/Folhapress

Na próxima quarta (21), ele participará de um bate-papo com a jurista Deborah Duprat e com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Sebastião Reis Júnior na livraria Circulares, em Brasília.

Sob mediação do jornalista Bruno Boghossian, também colunista da Folha, o debate vai analisar a atuação do judiciário na capital do país.

Hübner Mendes ainda participará de um lançamento em Belo Horizonte, no dia 27 deste mês, e outro em Fortaleza, no dia 29.

I'M ALIVE

O saxofonista Esdras Nogueira apresentou um show de releitura do disco "Transa", do cantor e compositor Caetano Veloso, no Blue Note, na capital paulista, na noite de quinta-feira (15). O guitarrista Marcus Moraes esteve lá. O designer e podcaster Oga Mendonça compareceu.