O filme brasileiro "Sem Coração", de Nara Normande e Tião, será lançado nos cinemas na França em 10 abril, pela distribuidora Les Valseus, em 45 salas de exibição. Os diretores vão participar de pré-estreias e eventos no país.

O longa apresenta a história de um grupo de adolescentes que mora em Guaxuma, bairro de Maceió, na década de 1990.

Cena de 'Sem Coração', de Nara Normande e Tião - Divulgação

A adolescente Tamara (Maya de Vicq) está prestes a se mudar para Brasília para prosseguir seus estudos e vive um momento de descobertas. Ela se interessa por uma adolescente (Eduarda Samara, de "Bacurau"), apelidada de "sem coração" devido a uma cicatriz no peito. No elenco, também estão Maeve Jinkings e Erom Cordeiro.

O filme, que teve seu lançamento mundial no Festival de Veneza, chega aos cinemas brasileiros em 18 de abril.

FONE

A banda O Grilo - Marina Vancini/Divulgação

A banda O Grilo vai lançar no próximo dia 4 o seu novo single, "Seja Quem Você Quiser". Produzida por Jean Dolabella e Hugo Silva, a faixa antecede o novo álbum do grupo, intitulado "Tudo Acontece Agora", que será lançado em abril. O quarteto, que já se apresentou em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, fará uma turnê, com o show de estreia marcado para o dia 3 de maio, no Rio de Janeiro.