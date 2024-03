A atriz Gilda Nomacce ("Cidade Invisível") começará a gravar neste mês, em São Paulo, o filme "Dolores", de Chico Teixeira. O cineasta morreu em 2019, vítima de um câncer no pulmão, e não conseguiu filmar seu último roteiro.

A atriz Gilda Nomacce - Gabriel Cabral -15.mar.2023/Folhapress

O trabalho, agora, será dirigido por Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes. Gilda viverá a personagem Marlene.

"Teixeira deixou como herança um roteiro cheio de vida, como ele sempre foi. Para mim, é muito emocionante estar neste filme", afirma a atriz.

TREM DAS ONZE

O músico e ator Paulo Miklos recebeu convidados na pré-estreia do filme "Saudosa Maloca", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O artista interpreta Adoniran Barbosa no longa inspirado na obra do compositor. O cineasta Fernando Meirelles e a sua mulher, a atriz e bailarina Ciça Meirelles, prestigiaram o evento. A atriz e cantora Leilah Moreno, que está no elenco da produção, também compareceu.