Sessão Vitrine volta com apoio da Petrobrás e lineup com 'Sem Coração' e clássico

São Paulo

Um dos projetos mais importantes de distribuição do cinema brasileiro independente, a Sessão Vitrine volta a acontecer este mês no país. O selo criado pela Vitrine Filmes viabiliza o lançamento de filmes nacionais a preços populares em cinemas de todo o Brasil. Entre os filmes já confirmados está "Sem Coração", que chamou a atenção no último Festival de Veneza.

Mas a grande novidade é o retorno da Petrobrás, que volta a patrocinar o projeto depois de quatro anos. O formato também mudou, com lançamentos acontecendo mensalmente e sem prazo para acabar —a distribuidora até então fazia edições do selo, lançando pacotes de filmes no circuito comercial.

Cena de 'Sem Coração', de Nara Normande e Tião, que integra a Sessão Vitrine Petrobrás - Divulgação

Outra surpresa é que a Sessão Vitrine Petrobrás retorna às salas de cinema com um clássico consagrado. "Durval Discos", longa de 2002 dirigido por Anna Muylaert, será reexibido em 20 cidades do país em uma versão remasterizada em 4K. A estreia acontece em 23 de novembro.

"A gente quis abrir o olhar do público à questão da preservação do cinema brasileiro, colocando os filmes nacionais como patrimônio e ativo econômico da nossa cultura", diz Silvia Cruz, sócia-fundadora da Vitrine, sobre a inclusão de "Durval Discos". A executiva confirma que mais clássicos serão incluídos no calendário da Sessão Vitrine, garantindo assim uma celebração da história da produção do país.

"Esses filmes já fizeram seu público e vão formar novas plateias. Muita gente talvez veja esses filmes pela primeira vez, enquanto outras vão assistir pela segunda ou terceira. Isso sempre aproveitando a experiência da sala de cinema."

Cruz ainda diz que o apoio da Petrobrás foi vital para viabilização deste novo segmento do projeto. A estatal, além de viabilizar a maior divulgação do projeto e promover oficinas com os realizadores, providenciou os fundos para a digitalização e a renovação da cópia do filme de Muylaert.

O longa, assim, chega aos cinemas renovado, com imagem e sons remasterizados às capacidades atuais das salas do circuito.

Outros três filmes —todos recém-produzidos— estão confirmados para os próximos quatro meses, inaugurando a nova fase do selo. Em 14 de dezembro, será a vez de "Propriedade" estrear nos cinemas, após passagem de sucesso pelos festivais de Tiradentes e Berlim. O suspense dirigido por Daniel Bandeira mostra o choque de diferentes classes sociais no interior do Pernambuco, com Malu Galli à frente do elenco.

A animação "Bizarros Peixes das Fossas Abissais" abre os trabalhos do selo em 2024. Com lançamento previsto para janeiro, o filme de Marão traz as vozes de Natália Lage e Rodrigo Santoro na história sobre três mergulhadores que vão às profundezas do oceano. A produção recebeu menção honrosa do júri do último Festival do Rio.

"Sem Coração" fecha a primeira leva de títulos confirmados nessa nova fase do projeto, com lançamento acontecendo em fevereiro no circuito. O longa de Nara Normande e Tião, produzido por Kleber Mendonça Filho e situado no litoral do Alagoas de 1996, chama a atenção desde a estreia na mostra Horizonte de Veneza e foi um sucesso na última Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Enquanto mais filmes estão para ser anunciados pelo selo, Silvia Cruz que o norte da Sessão Vitrine é o de refletir a diversidade do cinema brasileiro. "A ideia é trazer pontos de vista que realmente ampliem o olhar e mostrem ao público o quão diverso o nosso cinema pode ser."