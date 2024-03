A nova edição do programa de mentoria "Elas Exportam", desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), recebeu inscrições de mais de 360 mulheres que atuam nos setores de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, vestuário e têxtil.

O objetivo do programa é promover a troca de aprendizados conectando empresárias mais experientes em comércio exterior com outras que pretendem começar a investir nessa modalidade de negócio.

Do total de inscritas, 30 duplas foram selecionadas para participar da iniciativa, que visa apoiar e ampliar as exportações de empresas lideradas por mulheres. No ano passado, quando a proposta foi realizada pela primeira vez, 20 duplas integraram o projeto.

Segundo levantamento do ministério realizado em 2023, apenas 14% das empresas exportadoras no Brasil são chefiadas por mulheres.

FONE

A banda O Grilo - Marina Vancini/Divulgação

A banda O Grilo vai lançar no próximo dia 4 o seu novo single, "Seja Quem Você Quiser". Produzida por Jean Dolabella e Hugo Silva, a faixa antecede o novo álbum do grupo, intitulado "Tudo Acontece Agora", que será lançado em abril. O quarteto, que já se apresentou em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, fará uma turnê, com o show de estreia marcado para o dia 3 de maio, no Rio de Janeiro.