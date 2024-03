São Paulo

A diretora executiva da Band, Mônica Monteiro, presidiu nesta terça-feira (5) o primeiro Fórum Nacional da Mulher Empresária da CNI (Confederação Nacional da Indústria) deste ano.

No encontro, as conselheiras —27 representantes de empresas brasileiras, federações de indústrias e associações do setor— discutiram as agendas e as prioridades de trabalho.

Grupo é formado por 27 representantes de empresas brasileiras, federações de indústrias e associações do setor - Divulgação

O colegiado é um órgão consultivo da diretoria da CNI para temas relacionados à inserção de mulheres no mercado de trabalho e em postos de gestão e de liderança.

Suas atribuições incluem a formulação de políticas de desenvolvimento de competências, a qualificação de mulheres, a elaboração de diretrizes para ampliar a representatividade feminina no Sistema Indústria (rede nacional que integra CNI, Sesi e Senai), além do estabelecimento de uma rede de colaboração para a expansão de oportunidades para as indústrias lideradas por mulheres.