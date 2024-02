O pastor Silas Malafaia diz que tem "vergonha de grande parte da imprensa brasileira" porque ela reverberou críticas de aliados de Jair Bolsonaro às falas dele no ato de domingo (25) na avenida Paulista.

Depois que o evento terminou, parte da imprensa revelou que aliados de Bolsonaro se incomodaram com o tom de Malafaia no evento. Ele criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e as investigações contra Bolsonaro.

O pastor Silas Malafaia discursa no ato na avenida Paulista - Bruno Santos/ Folhapress

O senador Rogério Marinho (PL-RN), por exemplo, afirmou à coluna Painel que "Malafaia não é da política. Todo mundo que é da política falou com moderação. Malafaia falou como pastor".

O deputado federal Alberto Fraga afirmou que o pastor "saiu do tom". Todo mundo lá em cima [do caminhão de som] ficou surpreso. Não foi para isso que viemos aqui", disse o deputado federal Alberto Fraga (PL-DF).

"Eu fico com vergonha desse tipo de jornalismo. Eu sou atencioso com todo mundo. Respondo a tudo o que me perguntam", disse ele, rebatendo em seguida as críticas.

"O cara pega um deputado [Fraga] lá das couves do PL. E o tal do Rogério Marinho, que é em cima do muro. Isso [o senador] é PSDB que está no PL [Marinho trocou o partido tucano pela legenda de Bolsonaro]. E vem com palavrinha, 'é pastor, não é político'. Eu sou um alienado, né? Eu não sei o que eu tô falando, né? Eu falei bobagem", diz Malafaia, em tom irônico.

Ele segue: "Eu desafio qualquer um a dizer que o que eu falei [sobre os processos judiciais de Bolsonaro] é narrativa mentirosa. Eu mostrei fatos".

Ele afirma ainda que "na abertura da minha fala [no ato da avenida Paulista] eu disse 'eu não vim aqui atacar o STF. Quem ataca o STF não sabe o que é democracia. Eu vim aqui fazer constatações".

Ele diz ainda que as críticas de Fraga e do senador Marinho são isoladas.

"É uma brincadeira. Tinha mais de cem deputados, senadores [na manifestação pró-Bolsonaro]. Tudo veio falar comigo, me elogiar. Aí os caras botam duas palavras [de críticas].

"Vai nas redes sociais", sugere ele. "Lula ficou em primeiro lugar [nos assuntos mais comentados do Twitter] com nego baixando o pau nele. Eu fiquei em segundo com nego me elogiando no top trends".

Ele afirma ainda que levou seis minutos para sair do hotel em direção ao carro de som em que discursou com Bolsonaro na Paulista. Na volta, "estava com 20 seguranças e levei duas horas", tal a quantidade de pessoas que o festejaram no caminho.

"[Era] Uma multidão, uma guerra, nego querendo tirar foto. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha via. Ali [na região da avenida] é cheio de bares e restaurantes com mesas na calçada. Onde eu passei nego ficou de pé e me aplaudiu. Aí vem um idiota desses aí [jornalistas] para falar bobagem. Eu tenho que rir. Meu deus do céu. Olha as redes sociais. Quer dizer que falar a verdade hoje é atacar? Isso é uma vergonha", diz.

Ele cita então o que seriam títulos de reportagens sobre seu discurso na manifestação: "'Malafaia atacou STF, Malafaia atacou TSE, Malafaia atacou Alexandre de Moraes'. Quer dizer que dizer a verdade é atacar? Mostrar fatos que ninguém vai me contraditar, que estão na própria imprensa, na própria Folha, na [TV] Globo e tudo? Eu fico com vergonha, sinceramente. Eu tô com vergonha de grande parte da imprensa brasileira. Tem lado. É um troço ridículo. Quer publicar o que eu falei, pode publicar", finalizou ele.