O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, decidiu que não fará nenhuma nova indicação para cargos no Ministério da Justiça até tomar posse na pasta e iniciar os trabalhos, no dia 1º de fevereiro.

Ele pretende, com isso, evitar o fogo amigo —além do inimigo— que se verifica em Brasília sempre que nomes são anunciados para compor equipes de governo.

Ricardo Lewandowski em cerimônia no Ministério da Educação, em Brasília, que homenageou a sua carreira - Gabriela Biló - 11.abr.2023/Folhapress

O ministro também pretende avaliar com cuidado o funcionamento e os projetos que estão em andamento em cada um dos órgãos da pasta subordinados diretamente ao seu comando.

A pasta tem 30 mil funcionários, e Lewandowski entende que todas as decisões devem ser tomadas com cautela.

Um ministro da Justiça tem, no total, 24 assessores ligados diretamente a ele.

São oito secretarias (de Segurança, de Assuntos Legislativos, de Drogas, de Politicas Penais, de Justiça, de Direitos Digitais, do Consumidor e de Acesso à Justiça), além das poderosas Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Além disso, há os chamados "órgãos de assistência direta e imediata ao ministro". São igualmente oito divisões: secretaria-executiva, gabinete, controle interno, corregedoria-geral, ouvidoria, assuntos internacionais, participação social e diversidade e consultoria jurídica.

Há ainda seis assessores que ficam à disposição do comandante da pasta.

Do total de cargos que pode manejar, Lewandowski alterou até agora apenas seis deles: secretaria-executiva, gabinete e a Secretaria de Segurança. Vai indicar também três assessores diretos que trabalhavam com ele no escritório de advocacia que abriu depois de deixar o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com um interlocutor do ministro, o quebra-cabeça da nova gestão na Justiça será montado nas primeiras semanas em que Lewandowski já estará no comando da pasta, e há um respeito muito grande pelas pessoas que hoje comandam os órgãos de assessoramento ao ministro.