A peça "Chego até a Janela e Não Vejo o Mundo", que recria o encontro clandestino da psiquiatra Nise da Silveira e do escritor Graciliano Ramos na prisão, vai estrear no Itaú Cultural, em São Paulo.

Os dois ficaram detidos no Complexo da Frei Caneca, no Rio de Janeiro, na ditadura do Estado Novo (1937-1945). O escritor menciona o episódio no livro "Memórias do Cárcere".

Os atores Simone Iliescu e Erom Cordeiro - Giorgio D’Onofrio/Divulgação

A direção e a dramaturgia são de Gabriela Mellão e João Wady Cury. O projeto começou no período da pandemia de Covid-19, quando a dupla começou a se corresponder durante quatro meses, por cartas —ela como Nise, e ele como Graciliano.

A montagem, que será encenada pelos atores Simone Iliescu e Erom Cordeiro, ficará em cartaz entre os dias 28 de março e 14 de abril, de quinta a domingo, com entrada gratuita.

LUZ E SOMBRA

Os fotojornalistas Lalo de Almeida, da Folha, e Luciano Candisani, colaborador da revista National Geographic, receberam convidados na abertura da mostra "Água Pantanal Fogo", no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, na semana passada. A mostra reúne fotografias dos dois tiradas na região do Pantanal. O diretor e fundador do festival É Tudo Verdade, Amir Labaki, passou por lá. O ator Leopoldo Pacheco e a produtora cultural Bel Gomes compareceram.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH