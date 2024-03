O pesquisador e cineasta britânico Mark Cousins virá ao Brasil pela primeira vez como convidado da 29ª edição do festival É Tudo Verdade, no próximo mês. Ele integrará o júri oficial do evento, que irá exibir uma retrospectiva de seus filmes, como os documentários "Marcha sobre Roma" e "A História do Olhar".

O diretor ainda participará da 21ª Conferência Internacional do Documentário, em São Paulo, e de um encontro com o público, no Rio de Janeiro.

O pesquisador e cineasta Mark Cousins - Divulgação

DEDICATÓRIA

A advogada, escritora, dramaturga e colunista da Folha Becky S. Korich recebeu convidados para o lançamento de seu primeiro livro, "Caos e Amor". O evento ocorreu na Livraria da Vila do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, na semana passada. O médico infectologista David Uip esteve lá. A artista plástica Isabelle Tuchband também compareceu.