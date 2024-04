A entrada de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, na política, anunciada por ele nesta quarta (10), não surpreendeu a apresentadora: quando eram casados, ele quis se lançar candidato.

Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre Correa - Instagram/Folhapress

Ana, no entanto, mostrou contrariedade, e ele desistiu do plano naquele momento. A revelação foi feita pela própria apresentadora a amigos depois da publicação da notícia de que ele se filiou a um partido e pretende se candidatar a vereador.

A informação deixou Ana indignada. Ela questionou com amigos que plataforma será a dele: acabar com a Lei Maria da Penha, de proteção às mulheres?

Ela se disse perplexa também por um partido, o Avante, dar palco para o ex, que é acusado de agredi-la.

Há cerca de dois meses, Ana já havia previsto a interlocutores que Alexandre Correa estava se expondo exageradamente nas redes sociais com um objetivo: entrar para a política e tentar vencer as eleições. E, assim, segundo ela, conseguir um emprego.

Correa trabalhou a vida inteira em torno da carreira da apresentadora.

FOLHETIM

Andrea Beltrão, uma das protagonistas de "No Rancho Fundo", e as atrizes Mariana Lima e Ju Colombo, que também integram o elenco da trama, marcaram presença na festa de lançamento da nova novela das seis da Globo. O autor do folhetim, Mario Teixeira, o diretor Allan Fiterman e a atriz Déborah Bloch prestigiaram o evento, que foi realizado na segunda (8), nos Estúdios Globo, no Rio. Os atores Thardelly Lima, Haroldo Guimarães e Welder Rodrigues passaram por lá.