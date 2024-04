O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) vai lançar, nesta sexta-feira (26), uma campanha para incentivar jovens com 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor a tempo das eleições municipais deste ano.

A peça, chamada de "título ostentação", flerta com o funk e vem acompanhada de um videoclipe que reúne jovens dançando e cantando. O conteúdo será compartilhado nas redes sociais de Boulos. Veja, abaixo:

"Se liga, jovem, chega na atividade. É hora de agir. É hora de ter o poder. Tirar o título faz valer o seu papel. Bora de revoada, vamos todos se inscrever", diz um trecho da música.

E segue: "Vem cá, presta atenção. Até 8 de maio título na mão". A data se refere ao prazo para a emissão do documento —os eleitores com 16 e 17 anos podem escolher se desejam obter o título para votar. Já a partir dos 18 anos, a participação no pleito é obrigatória.

A peça é produzida pela "Gabinete do Amor", página criada pelo parlamentar em 2022 para combater fake news. Agora, a conta foi reativada e compartilha conteúdos humorísticos e reúne posts críticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição.

PIPOCA

O cineasta Bruno Barreto recebeu convidados na pré-estreia do filme "Férias Trocadas", dirigido por ele. A sessão ocorreu no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (22). O ator Edmilson Filho, protagonista do longa, prestigiou o evento. A atriz Carol Castro, que também integra o elenco, esteve lá.