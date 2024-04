O filósofo Peter Pál Pelbart lançará na próxima terça-feira (23) o livro "O Judeu Pós-Judeu: Judaicidade e Etnocracia", escrito em parceria com o israelense Bentzi Laor.

O evento ocorrerá na Biblioteca Mário de Andrade, na região central da cidade de São Paulo, a partir das 19h. Na ocasião, poemas sobre Israel e a Faixa de Gaza serão lidos pela performer Elisa Band ao som do violoncelo do artista Peri Pane.

O filósofo Peter Pál Pelbart no IMS, em São Paulo - Ronny Santos - 29.jul.2022/Folhapress

Versos escritos pelo autor palestino Mahmoud Darwish serão declamados pelo sociólogo Laymert Garcia dos Santos. Uma entrevista feita com Darwish e dirigida por Jean-Luc Godard também será exibida durante o evento.

"O livro foi escrito por dois amigos, cada um vivendo num continente, que, com os anos, ficaram cada vez mais amargurados com a política expansionista de Israel e com as posturas reacionárias das comunidades judaicas pelo mundo", afirma Pelbart sobre a obra.

"Tentamos examinar as razões dessa guinada política em direção à extrema direita, de um povo que tanto contribuiu para a modernidade europeia, sempre em favor de uma cultura universalista e uma ética generosa. O que aconteceu que resultou nessa reversão, que se explicitou com a guerra em Gaza?", completa.

PIPOCA

A atriz norte-americana Cailee Spaeny e o ator Wagner Moura receberam convidados na pré-estreia paulistana de "Guerra Civil", longa internacional estrelado por eles que chegou aos cinemas nesta quinta (18). O evento ocorreu no Cinépolis do shopping JK Iguatemi. A cantora Vanessa da Mata e a atriz Priscila Fantin estiveram lá.