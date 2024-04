O escritor Ailton Krenak diz que o tema da descriminalização da maconha é tratado de forma hipócrita por aqueles que a combatem no Brasil. A declaração foi dada em entrevista à revista digital Breeza, que é dedicada à cultura canábica, e será divulgada na íntegra na quinta (18).

"É tudo hipocrisia essa história [de] que estão preocupados com a disseminação da droga. Na verdade, é um cerco comercial, é para controlar quem detém o monopólio disso", afirma.

O escritor Ailton Krenak chega a sua cerimônia de posse na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Recém-empossado como a primeira pessoa indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, Krenak afirma que a cannabis sempre foi estigmatizada e discriminada como uma planta exótica por não ser original do Brasil. E também, acrescenta ele, porque logo teriam descoberto o seu potencial comercial.

Situação diferente, afirma o escritor, ocorre com outras plantas, cujo consumo é mais aceito por estar ligado a práticas religiosas. "Se você tiver num ritual da Ayahuasca no culto do Daime ou da União do Vegetal, ninguém vai te tratar com esse preconceito. Inclusive porque é muito bem admitido pela classe média."

Ele acrescenta que o perfil hoje das pessoas que frequentam esses ritos é composto por médicos, engenheiros e psicólogos.

Krenak não quis dizer se faz uso dessas plantas —ele explicou que não quer ser alvo de grupos que estão sempre de "orelha em pé para sacanear as biografias". "Mas eu sou uma pessoa da floresta, vivo na floresta aprendendo a me curar", diz.

LUZ NA PASSARELA

A estilista Gloria Coelho recebeu convidados para o desfile de sua grife na São Paulo Fashion Week, realizado no domingo (14), na capital paulista. A empresária e consultora de moda Gloria Kalil esteve lá. A modelo e ex-miss Brasil Raissa Santana também compareceu.