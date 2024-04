Desde que estreou como atriz de novela no papel da vilã Jéssica, de "Família É Tudo" (Globo), Rafa Kalimann voltou a ser assunto nas redes sociais. Trechos de cenas protagonizadas por ela viralizaram e dividiram opiniões, ora com críticas, ora com exaltações ao seu trabalho.

À coluna, Rafa prefere não falar dos comentários negativos. Diz que adora acompanhar a reação do público e que está feliz por ver "muito elogios".

A influenciadora e atriz Rafa Kalimann - Leca Novo/Divulgação

"O feedback está sendo muito positivo, tanto internamente [da direção da trama] quanto externamente, do público mesmo. Estou vendo muita coisa boa e estou super apegada a isso."

"Não que eu buscasse essa validação de primeira, não. Eu estou fazendo isso pelo meu sonho, pela minha realização", completa. "Ao mesmo tempo, quero entregar algo de qualidade, me esforço para isso. Quero que as pessoas amem odiar a Jéssica."

Estudar atuação, afirma ela, tem sido o seu foco há quatro anos. Antes de "Família É Tudo", Rafa quase debutou em "Vai na Fé" (Globo, 2023), mas foi barrada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated-RJ) por não ter o registro profissional de atriz —situação que foi resolvida.

Para ela, o seu ingresso em novelas ocorre no momento certo, em que se vê mais "madura e preparada" para o trabalho, embora afirme seguir estudando. "Eu não paro, penso na Jéssica o tempo todo. Essa é a oportunidade que tenho em mãos agora."

Para fazer a vilã, Rafa conta com o auxílio de dois preparadores, com quem diz "trocar muito". Tem também o hábito de se assistir para fazer uma autovaliação, além de tirar dúvidas sobre o ofício com outros atores. "Acho que é a hora de observar o meu trabalho, entender os pontos de melhoria."

A personagem, afirma, é "um desafio diário". "Mas eu me preparo muito para poder me divertir no set, me divertir em cena", relata. Até mesmo a tensão dos primeiros dias de gravação, Rafa diz que "está passando".

ENREDO

O desembargador e escritor Marcelo Semer recebeu convidados para o evento de lançamento de seu mais novo livro, "Duas Fotos: Um Romance do Brasil da Lava Jato", realizado no Bar dos Cravos, em São Paulo, na semana passada. A desembargadora aposentada Kenarik Boujikian, integrante da Comissão de Ética da Presidência da República, esteve lá. O advogado Fernando Augusto Fernandes também compareceu.