O diretor da TV e dos Estúdios Globo, Amauri Soares, se reuniu na semana passada com o líder espiritual e professor Ivanir dos Santos.

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, os dois falaram sobre iniciativas de combate à intolerância religiosa. A ideia é que o tema entre no radar dos criadores de conteúdo que atuam na emissora a fim de ser abordado em futuras produções da empresa.

Também foi discutida a possibilidade de se criar uma campanha sobre o assunto. O encontro ocorreu nos Estúdios Globo, no Rio.

O babalaô Ivanir dos Santos tem um trabalho reconhecido na luta contra a discriminação sofrida por praticantes de religiões de matriz africana no Brasil.

Ele e Amauri Soares já atuam há mais de 15 anos em iniciativas conjuntas de respeito e tolerância religiosa.

No Globoplay, Ivanir dos Santos foi idealizador da série documental "Resistência Negra", que estreou no fim do ano passado e narra a história dos movimentos negros no país.

