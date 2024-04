O ator Paulo Gorgulho estabeleceu uma condição quando aceitou o convite para interpretar o papa Francisco nos palcos: que o texto tivesse um viés filosófico, e não religioso. A proposta era a mesma do escritor e ex-secretário de Educação de São Paulo Gabriel Chalita, autor da peça, e do diretor Fernando Philbert.

Assim, depois de dez anos, Gorgulho voltará ao teatro no espetáculo "Entre Franciscos — O Santo e O Papa", que vai estrear em São Paulo no próximo dia 10 de maio após uma temporada no Rio de Janeiro.

O ator César Mello, que interpreta São Francisco, e Paulo Gorgulho, que faz o papel do papa Francisco, em cena na peça 'Entre Franciscos', de Gabriel Chalita, com direção de Fernando Philbert - Guilherme Logullo/Divulgação

A produção mostra o que seria um diálogo imaginário entre São Francisco de Assis, frade que viveu entre os séculos 12 e 13 na Itália, e o papa argentino.

Para o papel do santo, Chalita sugeriu o ator César Mello, que topou o desafio. "São Francisco era um italiano, homem branco. Mas, provocador como era, se ele quisesse incorporar fisicamente aqui, neste momento, a pele negra hoje seria um belo lugar para ele provocar a sociedade", diz Mello.

Gorgulho compartilha de opinião semelhante. "A mensagem do São Francisco é tão poderosa, que ela tem que sair desse nicho da elite de homem branco europeu. Ela serve para todos: para o branco, para o negro, para o católico, para o africano, para o iorubá", diz.

O ator também não quis focar seu trabalho na caracterização visual do papa. "Não é uma composição física do papa, mas o que ele representa", afirma.

Na história, os dois religiosos se encontram em uma lavanderia do Vaticano, projeto criado pelo papa voltado a pessoas em situação de rua. São Francisco entra no local como um deles e começa a conversar com Francisco, sem revelar em um primeiro momento quem ele é.

Experiente em musicais, César Mello faz breves performances durante a peça cantando em iorubá e contemplando a imagem de São Francisco. A ideia de incluir esses momentos partiu do diretor Philbert durante os ensaios.

Em São Paulo, o espetáculo será apresentado na Sala Paschoal Carlos Magno, no Teatro Sergio Cardoso.

MICROFONE

A cantora Liza Lou, que se prepara para lançar o seu primeiro álbum, "Sal" - Eduardo Dall'Oglio/Divulgação

A cantora Liza Lou se prepara para lançar seu primeiro álbum, "Sal", na próxima quinta (25). O trabalho, que tem produção musical assinada pelo multi-instrumentista Ariel Donato, trará faixas cantadas em parceria com cantoras como Clara Valverde, Duda Brack, Loh e King Saints.

Nascida em São Gonçalo, no Rio, Liza já subiu ao palco com nomes como Djavan, Milton Nascimento, Seu Jorge, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Seu single "Me Deixa Te Amar", lançado há cerca de um ano, soma mais de 1,6 milhões de execuções na plataforma de streaming Spotify.