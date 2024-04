A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos Brasil) se manifestou a favor da manutenção da saída temporária de presos em datas comemorativas.

Em nota pública, a entidade católica pede que o Congresso preserve o veto parcial dado por Lula (PT) ao projeto que acaba com o benefício, e que tinha sido aprovado anteriormente pelos parlamentares. Com isso, o presidente manteve as saidinhas.

Entrada da penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo - Nelson Almeida - 22.mar.2024/AFP

A decisão será novamente analisada pelo Congresso, e a tendência é a de que o veto presidencial seja derrubado, o que reestabeleceria restrições para que detentos possam visitar a família.

No texto, a CNBB afirma que "o sistema estatal deve favorecer a reinserção das pessoas condenadas e promover uma justiça reconciliadora" e que a própria legislação brasileira tem a premissa de reintegração. "As saídas temporárias no decorrer do cumprimento da pena respondem a essas premissas", afirma trecho da nota.

O grupo cita uma frase do papa Francisco sobre nunca "sufocar a pequena chama de esperança". "Reavivar esta pequena chama é dever de todos. Cabe a toda a sociedade alimentá-lo, fazer de forma que a penalidade não comprometa o direito à esperança, que sejam garantidas perspectivas de reconciliação e de reintegração. Enquanto os erros do passado são remediados, não se pode cancelar a esperança no futuro."

A nota afirma ainda que situações específicas de violência contra servidores da segurança pública ou contra a população "não podem ser consideradas como pressupostos para alterar os fundamentos do sistema penal brasileiro".

O tema do fim das saidinhas se tornou foco de discussões e mobilizou setores da classe política após a morte do sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, 29, baleado durante uma perseguição por um homem que estava em saída temporária em Belo Horizonte.

A CNBB diz também reconhecer a "legitimidade do Estado para infligir as penas proporcionais à gravidade dos delitos". Mas pondera que as "decisões políticas exigem amplo debate e participação de todos".

O PL foi aprovado na Câmara em março de forma simbólica (quando não há contabilização de votos), com empenho de políticos como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chegou a se reunir com bancadas partidárias para tratar do tema e com o próprio presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

No Senado, apenas dois senadores foram a favor de manter as saidinhas: Cid Gomes (PSB-CE) e Rogério Carvalho (PT-SE). O então líder do PT, Fabiano Contarato (ES), votou a favor do projeto —aprovado com 62 dos 81 votos.

A saída temporária é um direito concedido há quase quatro décadas pela Justiça a presos do sistema semiaberto que já tenham cumprido ao menos um sexto da pena, no caso de réu primário, e um quarto da pena, em caso de reincidência, entre outros requisitos.

Como mostrou a Folha, menos de 5% dos detentos que tiveram direito à saidinha de Natal em 2023 não retornaram aos presídios, taxa considerada baixa por especialistas.

O governo decidiu manter todos os outros pontos do projeto. Pela nova lei, além dos crimes hediondos, ficam vedadas saidinhas para condenados por crimes com violência ou grave ameaça.

Leia, abaixo, a íntegra da nota da CNBB: