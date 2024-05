O Arquivo Nacional vai retomar o Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas, destinado a artigos acadêmicos sobre o período da ditadura militar (1964-1985). A última edição havia sido realizada em 2017, e a seguinte deveria ter ocorrido no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas foi suspensa.

Além de agraciar 16 trabalhos, a premiação terá mais duas categorias neste ano. Também serão selecionados oito projetos educacionais e 12 materiais jornalísticos, incluindo de reportagens a podcast, desde que tenham sido publicados a partir de agosto de 2019.

O prédio do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro - Reprodução

O primeiro colocado de cada categoria ganhará um prêmio de R$ 1.000, viabilizados por meio de uma parceria firmada com o Brazilian Studies Association (Brasa).

O Arquivo Nacional, que tem como função preservar registros históricos do país e do governo, também irá disponibilizar todos os trabalhos premiados nas edições anteriores do Memórias Reveladas em seu site.

As ações fazem parte de uma série de medidas em comemoração aos 15 anos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil — Memórias Reveladas.

"O Memórias Reveladas é a expressão de uma política pública realizada pelo Arquivo Nacional, em uma de suas missões primordiais de promoção do acesso e da difusão do patrimônio documental brasileiro", destaca a diretora-geral do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães Pinto.

