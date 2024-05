O ministro da Defesa, José Múcio, afirma que "seria ótimo que usassem o talento que têm de criar fake news para nos ajudarem a salvar vidas".

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. - Pedro Ladeira-31.Jan.24/Folhapress

Múcio e os comandantes das Forças Armadas têm afirmado que mentiras espalhadas sobre a atuação dos militares nas cheias que devastaram o Rio Grande do Sul (RS) têm prejudicado o trabalho de salvar vidas.

O ministro desembarcou no estado nesta sexta (10) com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

É a quarta vez que ele visita o RS desde que as chuvas se intensificaram.

Ele estava no estado nos dias 29 e 30 de abril. Retornou com Lula no domingo passado (6), e voltou a visitar as instalações a região.

No total, 14 mil militares estão mobilizados para ajudar no resgate de pessoas ilhadas e desabrigadas. Cerca de 3.500 se dedicam a buscar as vítimas, e 11.500 estão em atividades de apoio.