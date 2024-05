Obras de artistas como J. Cunha, Aline Motta e Rebeca Carapiá e da ilustradora Goya Lopez vão compor a exposição "Línguas Africanas que Fazem o Brasil", a próxima mostra temporária do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Ela será aberta no fim deste mês de maio.

Terraço do Museu da Língua Portuguesa, na Luz, centro de São Paulo - Eduardo Knapp - 12.jul.2021/Folhapress

A mostra terá curadoria do músico e poeta Tiganá Santana e abordará a influência e a presença das línguas banto, iorubá e eve-fon na composição do português falado no Brasil.

Linguagens não-verbais do continente africano, como o uso de turbantes e cabelos trançados, também terão destaque no projeto.

MINHA HISTÓRIA

A diretora Juliana Vicente recebeu convidados para a pré-estreia paulistana de seu novo filme, "Diálogos com Ruth de Souza", realizada no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, em São Paulo, na segunda (6). A jornalista e apresentadora Adriana Couto esteve lá. A atriz Jhenyfer Lauren, que atua no filme, também participou.