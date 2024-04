Mais de cem pessoas visitaram na quarta-feira (24) a mostra Real Estate of the Art, que expõe obras de artistas plásticos contemporâneos em um prédio em construção no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.

A exposição pode ser vista gratuitamente também nesta quinta (25), a partir das 19 horas —é preciso fazer reserva antecipada.

A escultura Trama, do artista plástico Vigas, na entrada da exposição Real Estate of the Art, realizada dentro de prédio em construção no Itaim Bibi - Samuel Chaves/S4 Photopress

A proposta é uma iniciativa da Helbor Empreendimentos S/A e faz parte da plataforma de arte criada no ano passado pela incorporadora. O projeto neste ano é realizado em parceria com a MPD Engenharia.

"O Real Estate of the Art é uma plataforma diferenciada que foi criada para ampliar o espaço da Helbor no mundo da arte, arquitetura e design, e que tem tudo a ver com o nosso propósito de transformar lugares para as pessoas se sentirem em casa", diz a diretora de Marketing, Produto e Comunicação da incorporadora, Fabiana Lex.

Segundo ela, a ideia é que sejam promovidos outros eventos semelhantes "para que possamos trazer essa experiência de apreciar a arte dentro de uma obra em construção, tendo a conexão desses mundos de uma forma totalmente inusitada".

A empresária Lucilia Diniz, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco e do Conselho Diretor da Febraban, Luiz Carlos Trabuco, e o CEO da Helbor, Henry Borenstein, prestigiaram a abertura da exposição.

A mostra conta com trabalhos de artistas como Leandro Mendes Vigas, Carol Couri, Isabelle Passos, Sérgio Fabris, Edval Pessoa, Rodrigo Bixigão, Stanislaw Tchaick e Hiago Vinícius Gonçalves Bezerra.