O MIS (Museu da Imagem e do Som) em São Paulo terá uma inauguração para convidados da exposição "Uma Rua Chamada Cinema", de Sergio Poroger, em 9 de maio. A mostra reunirá fotos de salas de cinema do mundo todo e de pessoas que nelas trabalham, desde bilheteiros a vendedores de pipoca.

Sede do MIS, em São Paulo - Divulgação

FLASH

A exposição será realizada no âmbito do projeto Maio Fotografia, que também reunirá trabalhos de Sebastião Salgado, Gabriel Chaim, Thereza Eugênia, Allan Porter, Bruno Matthas e do acervo do MIS.

LETRAS

O filósofo Peter Pál Pelbart recebeu convidados no lançamento do seu livro "O Judeu Pós-Judeu: Judaicidade e Etnocracia", escrito em parceria com o israelense Bentzi Laor. O evento foi realizado na semana passada, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Na noite, a performer Elisa Band leu poemas sobre Israel e a Faixa de Gaza. O sociólogo Laymert Garcia dos Santos também declamou poemas.