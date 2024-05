Ney Matogrosso e Simone vão se apresentar na cerimônia da 31ª edição do Prêmio Música Brasileira, que irá homenagear Tim Maia. O evento ocorrerá no dia 12 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na capital fluminense.

Ney Matogrosso show no Coala Festival 2019, no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo) - Divulgação

A dupla fará um dueto interpretando novas versões de dois clássicos eternizados na voz de Tim, "Azul da Cor do Mar" e "Primavera", com arranjos preparados para a ocasião.

O prêmio será apresentado por Regina Casé e, neste ano, terá novo formato inspirado em programas de auditório, com bailarinos.

DONA DE SI

A cantora Iza em ensaio para a revista Glamour Brasil; artista será capa da edição de maio de 2024 da publicação - Hick Duarte/Divulgação

A cantora Iza estrelará uma das capas da edição de maio da revista Glamour Brasil. A artista falou à publicação sobre sua primeira gravidez e as expectativas em torno da chegada do bebê, o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e de seu trabalho mais recente, o álbum "Afrodhit".

"Estou muito feliz, em êxtase. Já sabia que o nosso corpo é incrível, mas parar para pensar que sou responsável por fabricar rins, pulmão, coração… É muito louco!", afirmou ela à revista.

A Glamour de maio chega às bancas na próxima sexta (17).