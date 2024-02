Regina Casé faz 70 anos e recebe homenagens na televisão; saiba onde assistir

São Paulo

O aniversário de 70 anos de Regina Casé é celebrado com uma programação especial, que começa com uma entrevista da artista para o ator Lázaro Ramos no programa "Espelho" (14h05, livre).

Regina Casé, que faz 70 anos, recebe homenagem do Canal Brasil - @reginacase no Instagram

Na sequência, o Canal Brasil exibe sete dos filmes que a atriz participou e fez história no cinema brasileiro: "Areias Escaldantes", de Francisco de Paula (14h30, 10 anos); "O Grande Mentecapto", de Oswaldo Caldeira (15h50, 14 anos); "Três Verões", de Sandra Kogut (17h35, 12 anos); "Eu, Tu, Eles", de Andrucha Waddington (19h10, 14 anos); "Que Horas Ela Volta?", de Anna Muylaert (21h, 12 anos); "Tudo Bem", de Arnaldo Jabor (22h55, 14 anos); e "Os 7 Gatinhos", de Neville D’Almeida (00h55, 18 anos).

Canal Brasil, a partir de 14h05

Domingão com Huck

Globo, 17h30, livre

Regina Casé celebra seu aniversário no programa participando do quadro "Linha do Tempo", quando recebe diversas homenagens de amigos e familiares e revive os principais momentos de sua trajetória profissional. Ainda no programa, Larissa Manoela e Maisa participam do quadro "O Domingão Tá Vendo o BBB", com participação de Déa Lúcia, Lívia Andrade, Diogo Defante e Gabb.

The Masked Singer

Globo, 15h50, livre

A cantora Mari Fernandes vai se juntar à bancada de jurados do programa de competição apresentado pela artista Ivete Sangalo. Só sobraram quatro fantasias entre os concorrentes: a Preguiça, a Alface, o Bode e a Mamãe Abacate.

Biografia Keith Haring

O artista, que morreu em 1990, transformou paredes de rua, de hospitais e do metrô de Nova York em telas. O documentário revisita esta trajetória e destaca sua militância contra o preconceito sofrido por homens gays durante o decorrer da década de 1980.

Arte1, 22h, livre

Canal Livre

Um time de especialistas em Fórmula 1, incluindo o jornalista Reginaldo Leme e os pilotos Felipe Giaffone e Max Wilson, conversa sobre a pré-temporada e revela quais são as suas expectativas para o mundial deste ano.

Band, 0h, livre