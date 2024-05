A saída de Paulo Pimenta do núcleo de ministros do Palácio do Planalto é vista com receio por setores do PT que avaliam que ele deixa um vazio político que dificilmente será preenchido por outros auxiliares de Lula (PT).

O presidente Lula e o ministro Paulo Pimenta, em Brasília - Gabriela Biló - 8.abr.2024/Folhapress

Lideranças do partido entendem que Pimenta é um dos raros ministros que têm experiência, perfil e disposição para fazer o enfrentamento político e a defesa mais aguerrida do governo.

Mesmo críticos do desempenho de Pimenta na Secretaria de Comunicação do governo (Secom) analisam

que a saída dele do Planalto cria uma dificuldade adicional para Lula —que perde uma voz relevante na defesa do governo.

A saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça já tinha desfalcado a linha de frente da defesa do governo.

De acordo com um ministro, outros auxiliares de Lula ou não têm o perfil apropriado para esse tipo de embate, ou estão em pastas que não comportam esse tipo de disputa.

Seria o caso, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que precisa ter postura mais conciliadora no cargo —e já cumpre a missão de defender as políticas econômicas do governo.

Haveria ainda os que ocupam ministérios, mas têm agenda própria e não se animam a defender nada além da política de suas próprias pastas.

