Inebriado pelo sucesso do Gilmarpalooza, que levou um suntuoso lineup para Lisboa, o ministro Gilmar Mendes apresentou sua agenda de eventos para 2025.

Emoções em Alto Gilmar: Numa parceria com o Instituto Michel Temer, cuja sede fica no Porto de Santos, o evento vai reunir juízes, políticos e influencers para uma série de solilóquios em alto mar. O convite, em forma de habeas corpus, vai dar direito a uma semana num transatlântico moderno, arejado e espaçoso, célebre por abrigar o maior lobby da categoria.

Ilustração de Débora Gonzales para coluna de Renato Terra de 28 de junho de 2024 - Débora Gonzales/Folhapress

O evento terá um sarau de poesias cujo menestrel será o advogado Carlos Cavalcanti de Bragança Castello Branco Prado e Silva, conhecido como Cacau.

O esperado momento musical ficará a cargo de um cantor sertanejo que deve cinco anos de pensão alimentícia. E que, generosamente, não cobrou cachê.

O cardápio terá Lula com espuma de Chuchu, canapés de picanha reduzida, soja desidratada e vinhos importados das ilhas Jersey. O chef, que não cobrará nada pelo bufê, preferiu não se identificar. "Fazer o bem sem olhar a quem", limitou-se a dizer.

Para evitar despesas extras dos convidados, o Emoções em Alto Gilmar disponibilizará dois guarda-costas por convidado. O serviço foi oferecido voluntariamente por uma empresa de segurança que acaba de resolver seus problemas trabalhistas.

O calendário do promoter Gilmar Mendes em 2025 ficará completo com os eventos a seguir:

Toga Fashion Week: Em maio, os maiores estilistas jurídicos de Milão, Nova York, Paris e Mato Grosso vão apresentar as novas tendências da coleção de togas outono/inverno. Todos os ingressos já estão esgotados.

Festa do Habeas Corpus de Barretos: Numa arena lotada, milhares de empresários assistem ao emocionante espetáculo de montaria dos peões, que tentam se equilibrar em seus direitos trabalhistas. Nessa edição, diferentemente do rodeio original, quem cair mais rápido vence.

Supremo Tribunal Festival: Num palco montado na Praça dos Três Poderes, Belo e Denílson celebram, juntos e ao vivo, a homologação do acordo entre as partes. O show de abertura será de Luiz Fux. Duas músicas foram compostas especialmente para essa noite histórica: "Me Dê Litígio" e "Impetra que Eu Gosto".

Farofa do GMendes: Três dias intensos e festivos com os maiores influencers do meio jurídico.