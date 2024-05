O produtor-executivo da prestigiada série "Cobra Kai" (Netflix), Caleeb Pinkett, virá ao Brasil no próximo mês para participar da edição deste ano do Rio2C, festival dedicado à indústria criativa.

O ator Xolo Maridueña em cena de "Cobra Kai", série da Netflix - Jace Downs/Divulgação

Pinkett é irmão da atriz Jada Pinkett-Smith e presidente da empresa de Will Smith, seu cunhado, com quem produziu os longas "MIB 3" e "Charm City Kings". O Rio2C será realizado entre os dias 4 e 9 de junho, na Cidade das Artes, na capital fluminense.

TABLADO

A atriz Vera Holtz e o compositor Federico Puppi receberam convidados na estreia da nova temporada do monólogo "Ficções", no Teatro Faap, em São Paulo, realizada na semana passada. Puppi assina a trilha sonora original do espetáculo e divide o palco com Holtz durante a peça. A atriz Tania Bondezan esteve lá. O ator Taumaturgo Ferreira também compareceu.