O Troféu Audálio Dantas vai homenagear neste ano o jornalista Ricardo Kotscho. A cerimônia de entrega da honraria será realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, no próximo dia 7 de junho, quando é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa.

O prêmio é destinado a jornalistas que atuam em defesa da democracia, da justiça, do direito à informação e liberdade de expressão.

O jornalista Ricardo Kotscho - Mathilde Missioneiro -18.mar.2024/Folhapress

A primeira edição homenageou o próprio Audálio Dantas, conhecido como o repórter que revelou a escritora Carolina Maria de Jesus e que participou do ato ecumênico por Vladmir Herzog, em 1975. O troféu —escultura de Roger Matua a partir de um desenho de Laerte— recebeu o nome de Dantas após sua morte, em 2018.

Kotscho é colunista do Canal MyNews e do UOL. Ele trabalhou em veículos como Folha, O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, Rede Globo e TV Bandeirantes. Também foi secretário de Imprensa no início do primeiro governo Lula.

PIPOCA

O diretor João Wainer recebeu convidados no lançamento do filme "Bandida: A Número Um" na noite de terça-feira (28). A atriz Alessandra Negrini prestigiou o evento, realizado no Cine Marquise, em São Paulo. Protagonista do longa, a atriz Maria Bomani também esteve presente.