O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o auxiliar do presidente Lula (PT) mais bem avaliado entre deputados federais, revela pesquisa Genial/Quaest.

O chefe da pasta foi citado positivamente por 48% dos parlamentares entrevistados, enquanto 29% avaliam sua atuação como negativa, e 20%, como regular. Outros 3% não souberam responder.

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília - Diogo Zacarias - 23.mar.2023/Ministério da Fazenda

Entre deputados que integram a base do governo, 82% aprovam Haddad, ante 3% que sinalizaram não gostar de seu trabalho. Já na oposição 66% o avaliam negativamente, e 12%, positivamente.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, acumula as maiores rejeições tanto na avaliação geral quanto entre deputados da oposição. Ao todo, 39% dos parlamentares avaliam sua gestão como negativa, enquanto 29% dizem que ela é positiva, e 27%, regular. Outros 4% não souberam dizer ou responder.

Entre deputados da oposição, 75% reprovam Costa, enquanto 5% o aprovam. Na base governista, por sua vez, 56% fazem uma avaliação positiva, e outros 13%, negativa.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, pontua com 39% das menções positivas e outras 28% negativas, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com 33% e 35%, respectivamente.

Alexandre Silveira, responsável pela pasta de Minas Energia, aparece com 28% das citações positivas na avaliação geral, e outras 25%, negativas.

A pesquisa, realizada entre os dias 29 de abril e 20 de maio, ouviu 183 deputados federais em exercício por meio de entrevistas presenciais e online. A margem de erro é de 4,8 pontos percentuais.

SOM

O artista Yago Oproprio - Enio César/Divulgação

O artista Yago Oproprio lançará o primeiro álbum de sua carreira, "Oproprio", na terça-feira (28). O trabalho reunirá dez faixas que narram situações do cotidiano vividas pelo próprio artista, nascido na zona leste de São Paulo. Yago tem um estilo de rap mais melódico, calcado no boom bap.

"A raiz do meu trabalho está no boom bap, minha formação se deu através dele. Mas diferentemente do que era feito décadas atrás, busco trazer, a partir da minha ótica, situações corriqueiras do cotidiano, comum a todos, para gerar identificação com aquilo que canto, escrevo e que vivo", diz.