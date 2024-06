O livro "As Flores do Bem: A Ciência e a História da Libertação da Maconha", do neurocientista Sidarta Ribeiro, será traduzido para o inglês e para o francês. Editada pela Fósforo, a obra resgata a história da erva, aborda seus usos medicinal e recreativo e se propõe a desmistificá-la.

O neurocientista Sidarta Ribeiro na livraria Martins Fontes, em São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

PONTE AÉREA

O título será lançado nos EUA pela editora Soft Skull Press, com tradução de Danny Hahn. Já a edição francesa será publicada pela editora Anacaona e terá tradução de Paula Anacaona.

SALVE, SALVADOR

A atriz e cantora Emanuelle Araújo em cena do clipe de 'Vá na Paz do Senhor', single que vai lançar no próximo dia 28 de junho - Amanda Tropicana/Divulgação

A atriz e cantora Emanuelle Araújo vai lançar no próximo dia 28 "Vá na Paz do Senhor", o primeiro single de seu novo álbum solo. O ator Luís Miranda, o cantor e compositor Tatau e integrantes da companhia de dança Interart fazem uma participação especial do clipe da música, que será divulgado no mesmo dia e foi gravado em Salvador. A direção do vídeo é de Magali Moraes e da atriz Nanda Costa.