O médico Drauzio Varella, colunista da Folha, vai lançar uma série de conteúdos em que abordará como funciona o SUS (Sistema Único de Saúde). No episódio de estreia, que será disponibilizado nesta terça (11), ele mostrará a rotina do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), na capital paulista.

O médico Drauzio Varella em série sobre o SUS - Júpiter/Divulgação

A ideia do projeto, que é realizado em parceira com o Instituto Mulheres do Brasil e com a Magalu, é aumentar a conscientização da população sobre a saúde pública no Brasil e combater fake news sobre o tema.

A série, produzida pela Júpiter, será apresentada no canal do médico no YouTube e no portal Drauzio Varella.

PASSARELA

Sasha Meneghel recebeu convidados como o marido, o cantor João Lucas, e a mãe, a apresentadora Xuxa Meneghel, no lançamento da sua marca de roupas, Mondepars. O evento ocorreu em uma loja na alameda Gabriel Monteiro da Silva, no Jardim América, zona nobre de São Paulo, na segunda-feira (10). A atriz Taís Araujo prestigiou o evento. A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme se sentarem na primeira fila do desfile.