Eram 11h45 desta segunda (10) quando os primeiros modelos com roupas da Mondepars, nova marca de Sasha Meneghel, pisaram na passarela montada em uma loja na alameda Gabriel Monteiro da Silva, no Jardim América, zona nobre de São Paulo.

Antes do início da apresentação, a atriz Bruna Marquezine, amiga desde a infância de Sasha, e o ator João Guilherme causaram burburinho ao se sentarem lado a lado na primeira fila, aumentando os rumores de que estão vivendo um relacionamento amoroso.

João Lucas e Xuxa prestigiam Sasha Meneghel no desfile inaugural de sua marca, a Mondepars, em São Paulo - Van Campos 10.jun.2024/AgNews

Ao lado deles, Xuxa e Luciano Szafir acompanhavam o desfile da filha com atenção. O namorado da apresentadora, Junno Andrade, também estava presente na primeira fila, assim como João Lucas, marido de Sasha.

Ao final, quando a jovem diretora criativa entrou na passarela para receber os aplausos do público, Xuxa não se conteve e foi às lágrimas, o que levou a filha a se emocionar. "Eu já estava tentando segurar o choro, achei que fosse conseguir, mas quando vi a minha mãe e o João [Lucas, marido], eu caí ali", diz Sasha, ao ser perguntada pela coluna

"Foi muito forte, muito emocionante, muito intenso. Eu estou realizada", completa.

Marquezine também chorou. Antes do início da apresentação, ela contou à imprensa que estava usando um vestido que a amiga fez especialmente para ela e que foi batizado como Bruna.

João Guilherme e Bruna Marquezine prestigiam Sasha Meneghel no desfile inaugural de sua marca, a Mondepars, da qual é fundadora e diretora criativa - Van Campos 10.jun.2024/AgNews

Sasha apontou a roupa Bruna como uma de suas preferidas da coleção, assim como o vestido Morgana, que era usado por Xuxa. Ela acrescentou que a mãe foi uma de suas inspirações para a criação dos trajes. "Acho que isso [a influência materna] é nítido na coleção inteira, desde as calças largas até as ombreiras", afirmou.

Também foram apontados por ela como inspirações a modelo e cantora Grace Jones, além de livros e referências da arquitetura.

Vestida toda de Mondepars, a atriz Tais Araújo diz à coluna que fez questão de estar presente ao desfile como forma de retribuir o carinho que recebeu de Xuxa quando ela ingressou na Globo, no fim dos anos 1990.

"A Xuxa via muito 'Xica da Silva' [novela que Tais protagonizou na extinta Manchete]. Quando eu cheguei na Globo, ainda muito menina, ela me recebeu no programa dela, que era gigantesco, com muito carinho, muito amor. E acho que a melhor coisa que a gente pode retribuir para uma pessoa que nos fez bem é fazer pelo seu filho."

Ela também afirma acreditar muito no trabalho de Sasha. "É uma roupa muito bem-feita, muito bem acabada, uma alfaiataria de bom gosto. E 100% feita no Brasil, o que é muito legal."

Na saída, alguns fãs de Xuxa a aguardavam. Simpática, a apresentadora tirou fotos e falou com todos. "Pedi folga hoje no trabalho só para poder vê-la", disse a vendedora Jane Vieira de Almeida, 51.