Parlamentares da base do governo Lula na Câmara dos Deputados enviaram um ofício aos ministros José Múcio (Defesa) e Mauro Vieira (Relações Internacionais) em que pedem a suspensão dos acordos militares do Brasil com Israel.

O documento solicita a suspensão de relações comerciais com empresas israelenses e que seja decretado um "embargo militar" contra o país do Oriente Médio. Assinam o ofício Erika Hilton (PSOL-SP), líder da federação PSOL-Rede, Márcio Jerry (PC do B-MA), vice-líder da federação formada por PT, PC do B e PV, e Padre João (PT-MG).

Os parlamentares também pedem uma reunião de urgência com os ministros. No documento enviado, eles citam o movimento recente de países europeus de reconhecerem o Estado da Palestina como resposta ao grande número de civis mortos em bombardeios na Faixa de Gaza.

"Não à toa, os pedidos de sanções, em particular o corte de relações militares com Israel, estão crescendo", diz o texto. O ofício ainda cita uma licitação vencida por uma empresa israelense junto ao Exército brasileiro.

O grupo israelense Elbit Systems venceu o processo aberto para a compra de 36 viaturas blindadas de obuseiro 155 mm —espécie de canhão de grande alcance e precisão que será utilizado pela artilharia. A aquisição pode beirar R$ 1 bilhão, como revelou a Folha. Em maio, por determinação de Múcio, o Exército adiou a assinatura do contrato.

"É obrigação do Estado brasileiro eliminar a empresa Elbit Systems e suas subsidiárias de todos os processos licitatórios em curso, respeitando a necessidade de interrupção imediata de comércio e de cooperação militar com Israel", segue a carta.

"Além disso, o Brasil segue exportando petróleo para Israel, sendo uma das principais fontes e literalmente fornecendo combustível para os tanques e ataques genocidas. Não à toa , grandes veículos internacionais têm apontado a flagrante contradição entre as acertadas falas do presidente da República sobre o genocídio e a política de exportação de petróleo em curso."

Os parlamentares elogiam a decisão do governo federal de retirar o embaixador de Israel sem nomear um substituto, "mas destacamos que isso deve ser acompanhado da referida ruptura de vínculos concretos".

"Todos os Estados comprometidos com a paz e a justiça não devem fornecer armas e assistência militar a Israel, e tampouco manter vínculos de cooperação neste âmbito, dado que contribuem para violações graves do direito internacional", completam.

Desde o início do conflito atual, desencadeado pelo ataque do grupo terrorista Hamas em outubro de 2023, mais de 36 mil palestinos morreram na retaliação de Israel, de acordo com autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.

Como mostrou a coluna, um grupo de artistas e intelectuais, inclusive judeus, enviou na última semana uma carta a Lula pedindo que ele rompa relações com Israel.

