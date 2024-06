Confirmada oficialmente como contratada da Globo, Eliana está na tarde desta quinta (27) nos Estúdios Globo (o antigo Projac), no Rio de Janeiro, gravando uma reportagem para o Fantástico.

A presença da apresentadora tem provocado comoção nos corredores da emissora, segundo apurou a coluna. Produtores e funcionários da Globo têm se aglomerado em volta da artista para tietá-la —alguns comentam com ela que a assistiam quando crianças.

A apresentadora Eliana dá entrevista para a jornalista Renata Capucci - @showdavida no Instagram

A artista também recebeu as boas-vindas de Luciano Huck, que grava às quintas o Domingão. Os dois namoraram no fim dos anos 1990. O apresentador deverá fazer uma homenagem para Eliana em seu programa na próxima semana.

A apresentadora encontrou ainda o ator Amaury Lorenzo e a apresentadora Tati Machado —os dois participam da Dança dos Famosos. Tati e Eliana devem trabalhar juntas no Saia Justa, no GNT.

A visita da artista aos Estúdios Globo será registrada na reportagem que o Fantástico vai exibir no domingo (30).

Conduzida pela jornalista Renata Capucci, a primeira parte da conversa foi gravada no início desta semana, na casa de Eliana, em São Paulo.

Além do Saia Justa, a apresentadora anunciará no Fantástico quais são os seus novos projetos na Globo. A expectativa é que ela assuma o The Masked Singer, antes comandado por Ivete Sangalo —a informação ainda não é confirmada oficialmente pela emissora. Até a temporada passada, a atração contava com Adriano Ricco, marido de Eliana, na direção artística.