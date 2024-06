A socialite Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar Costa Neto, ingressou no STF (Supremo Tribunal Federal) com um pedido de informações sobre os esforços do presidente do PL para obter o seu passaporte de volta e se apresentar à Justiça dos EUA.

O dirigente partidário acusa a ex de cometer calúnia por comentar e festejar, nas redes sociais, a sua prisão em fevereiro deste ano. Maria Christina vive no país norte-americano desde 2017, onde diz ter conseguido asilo político, e Valdemar decidiu processá-la no exterior.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na sede do partido em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

No mês passado, a juíza Valerie Manno Schurr, da Flórida, demonstrou irritação ao questionar por que o presidente do PL movia um processo nos EUA se as queixas estavam relacionadas a episódios ocorridos no Brasil. E ordenou que Valdemar se dirigisse pessoalmente ao exterior para depor sobre o caso.

Na ocasião, a defesa do presidente do PL afirmou que ele não poderia se ausentar do país porque seu passaporte "atualmente está com autoridades". Posteriormente, disse que a ida aos EUA foi negada pelo próprio Supremo —afirmação que é questionada por Maria Christina.

"Não foram apresentados documentos nesse sentido, principalmente a cópia da decisão que teria negado a devolução de seu passaporte", diz a petição enviada ao STF, assinada pela advogada Talitha Camargo da Fonseca, que representa a socialite.

A petição solicita que, em caso de ter negado a devolução do documento, o STF coopere com a Justiça norte-americana e disponibilize o despacho com a decisão.

Procurado, o advogado Marcelo Bessa, que defende Valdemar, diz que a investigação no STF tramita em segredo de Justiça e que não pode se pronunciar sobre o caso.

"Na minha opinião, a senhora Maria Christina não possui legitimidade para apresentar tal questionamento. De qualquer forma, quanto ao que eventualmente foi requerido pela defesa Valdemar e, igualmente, ao que porventura foi decidido, não posso me pronunciar em razão do sigilo judicial", afirma o defensor.

O dirigente partidário foi detido em flagrante no início deste ano por posse ilegal de arma durante uma operação da Polícia Federal (PF). Os agentes investigam sua participação na suposta tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder.

