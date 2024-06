A União Brasileira de Mulheres (UBM) e familiares da artista venezuelana Julieta Hernandez, assassinada por um casal na cidade Presidente Figueiredo (AM) em dezembro do ano passado, entregarão na próxima quarta-feira (12) um pedido à juíza que cuida do processo para que o caso seja reclassificado como feminicídio.

A artista venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, que rodava o país de bicicleta, foi morta em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas - @utopiamaceradaenchocolate no Instagram

Julieta viajava de bicicleta pelo Brasil e foi morta no município que fica localizado a 117 km de Manaus. Em janeiro, o Ministério Público do Amazonas denunciou o casal Thiago Angles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), estupro e ocultação de cadáver. Eles confessaram o crime.

A família de Julieta e entidades ligadas aos direitos humanos acusam o processo de avançar de maneira lenta e pleiteiam a mudança da tipificação dos crimes.

Uma comitiva viajou até Manaus nesta segunda-feira (10) para uma série de tratativas e reuniões com integrantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública.

Participaram dos encontros a irmã da artista, Sophia Hernández, a presidente da UBM, Vanja Andrea, e a deputada estadual amazonense Alessandra Campêlo (Podemos).

Entre os presentes estavam ainda a ouvidora nacional do Ministério das Mulheres, Grazielle Carra, e a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulher da pasta, Denise Dau, além dos advogados Carlos Nicodemos e Maria Fernanda Fernandes.

A presidente do TJ-AM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, recebeu o grupo. De acordo com pessoas que participaram da reunião, a magistrada afirmou que ligaria para a juíza do caso para pedir celeridade.

Na semana passada, o Ministério das Mulheres divulgou uma nota em apoio à campanha em que pede que o processo seja enquadrado como feminicídio. "A violência contra Julieta Hernandez apresenta características de um crime misógino e xenófobo, de ódio à artista circense como mulher e como migrante", diz o texto.

O caso tramita na Vara Única de Presidente Figueiredo. A UBM pediu, nos autos do processo, habilitação na condição de assistente de acusação.

Julieta se apresentava com a personagem palhaça Miss Jujuba. Ela vivia no Brasil desde 2015 e integrava o grupo de cicloviajantes "Pé Vermei". A artista viajava do Rio de Janeiro até a Venezuela de bicicleta quando desapareceu.

Após mais de dez dias sem ser vista, o corpo da venezuelana foi encontrado no quintal da sede do Espaço Cultural Mestre Gato, local que é usado como uma espécie de ponto de apoio para viajantes e andarilhos que transitam pela rodovia BR-174.