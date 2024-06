O cantor e compositor Gilberto Gil vai gravar uma música com o MC Hariel. A faixa integrará o novo álbum acústico do funkeiro, chamado "Funk Superação", que será lançado ainda neste ano.

O cantor Gilberto Gil se apresenta no festival Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, em São Paulo - Adriano Vizoni/Adriano Vizoni - 24.mar.2024/Folhapress

A sessão de gravação deverá ocorrer no próximo dia 8 nos estúdios da produtora GR 6, localizada na zona norte de São Paulo. É a primeira vez que o artista baiano se envolve em um projeto de funk.

O novo trabalho de Hariel também terá participações dos cantores Iza e Péricles. O disco está sendo produzido pela Warner Music.

PIPOCA

A atriz e escritora Suzana Pires recebeu convidados na pré-estreia do minidocumentário "Dona de Si Criativa", que mostra o trabalho do instituto criado por ela para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade no mundo do trabalho. A empresária Patricia Casé compareceu ao evento, realizado no cinema Reag Belas Artes, na capital paulista, na noite de segunda (17). O empresário Kevin J. Gessay passou por lá.