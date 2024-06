O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciará na quarta-feira (19), data em que é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, um investimento de R$ 34 milhões no setor audiovisual carioca.

Deste total, R$ 22 milhões serão usados em um edital que financiará a produção de longas, curtas, séries e documentários, além de jogos eletrônicos, mostras e festivais.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), discursa na inauguração do ImpaTech, na zona portuária - Mauro Pimentel - 2.abr.24/AFP

As inscrições para o edital, intitulado Pró-Carioca Audiovisual 2024, poderão ser feitas entre os dias 1º de julho e 5 de agosto. A Secretaria Municipal da Cultura abriu uma consulta pública para receber contribuições.

Os R$ 12 milhões restantes serão destinados a produções internacionais interessadas em filmar na capital fluminense, por meio do chamado cash rebate, que oferece restituição de 30% a 35% do montante investido pelas realizadoras.

O anúncio será feito em um evento de expansão do complexo Polo Rio Cine Vídeo, na Barra da Tijuca, com presença do presidente Lula (PT).

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, o secretário municipal de Cultura do Rio, Marcelo Calero, e representantes do setor audiovisual também estarão presentes.

