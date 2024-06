O Brasil registrou uma queda no números de crianças de cinco anos com cárie nos dentes. É o que aponta uma pesquisa nacional de saúde bucal realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Geral (UFMG).

Número de crianças de cinco anos com cárie nos dentes cai no Brasil - Alessandro Grandini/Adobe Stock

O estudo entrevistou e examinou mais de 40 mil pessoas nas 27 capitais do país e em 403 cidades do interior, de 2020 até março deste ano. Desse total, 7.198 eram crianças de cinco anos. O levantamento identificou que 53,17% delas não apresentavam cárie, o que representa 14% de aumento em relação ao resultado da pesquisa anterior, de 2010, que registrava 46,6% crianças livres da doença.

Os dados detalhados do levantamento, com números das outras faixas etárias, serão apresentados nesta quinta-feira (13) e sexta (14) pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante seminário que celebra os 20 anos do Programa Brasil Sorridente, em Brasília.

A pesquisa mostra também que o aumento de crianças de cinco anos sem cáries ocorreu em todas a regiões do país, com exceção do Centro-Oeste, que teve uma pequena diminuição de 38,8% para 37,9%.

O Sul do país foi a região que teve maior crescimento dos meninos e meninas nesta idade livres do problema —o índice subiu 40,7% de 2010 para 2023. Depois, aparecem as regiões Sudeste (aumento 21,9%), Nordeste (17,1%) e Norte (11,2%).

Realizado a cada dez anos, o estudo SB Brasil é utilizado pelos governos federal, estadual e municipal para planejar políticas públicas a fim de atender as necessidades dos brasileiros.