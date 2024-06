O Sesc no Rio Grande do Sul prepara uma série de iniciativas para ajudar na retomada do setor cultural após as enchentes que assolaram o estado.

A entidade vai selecionar por meio de um edital 60 grupos artísticos de diversas linguagens, desde circo até música e literatura, para se apresentarem em 30 cidades do interior gaúcho.

Trecho alagado da BR-116 que passa por São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 20.mai.2024/Folhapress

Além disso, foi criado o programa "Ocupa Teatro" no Sesc Alberto Bins, na capital do estado. Um edital selecionará espetáculos que vão se apresentar entre agosto e dezembro em que 90% do valor arrecadado pela bilheteria será doado para os artistas.

O 18º Festival Palco Giratório Sesc de Porto Alegre, que reúne atrações de todo o país e seria realizado em maio, também ganhou nova data. O evento ocorrerá entre os dias 31 de outubro e 14 de novembro.

TABLADO

O produtor Rodrigo Teixeira prestigiou a estreia do espetáculo "Aqui 1.000.000.000.000", dirigido e escrito por Elisa Ohtake, realizada na noite de quinta-feira (13). A peça está em cartaz no Sesc 24 de Maio, no centro da capital paulista. O cineasta Sergio Glasberg e a mulher, a atriz e diretora Mika Lins, estiveram lá.