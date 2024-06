A apresentadora Patrícia Poeta vai promover um show online com diversos artistas em prol das famílias afetadas pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O evento será realizado na próxima segunda-feira (17), no Teatro Vibra São Paulo, na capital paulista, e será transmitido ao vivo pelo canal Futura, no Globoplay e no YouTube.

Já estão confirmadas as participações de nomes como Luiza Possi, Zezé Di Camargo, Luciano Camargo, Tiago Iorc, Wanessa Camargo, Lexa, Arlindinho, Paula Lima, Luciana Mello, Thierry e Jeito Moleque.

A apresentadora Patrícia Poeta - Divulgação

Natural de São Jerônimo do Sul (RS), Patrícia diz que teve a ideia de fazer a mobilização, denominada de "Levanta Rio Grande", quando esteve em Porto Alegre para apresentar o programa Encontro (Globo). "O dia em que eu cheguei no Rio Grande do Sul, em meio às enchentes, com certeza foi um dos mais tristes da minha vida."

Sem conseguir dormir, ela afirma que seu reuniu com a sua equipe na madrugada para pensar no que poderiam fazer pelo estado. "Foi então que, no meio da madrugada, pensamos nesse show que remete às lives musicais que ficaram tão famosas no país [na pandemia]."

A atração ficará no ar das 20h às 23h. Durante toda a transmissão, um QR Code será disponibilizado na tela e irá direcionar os interessados em ajudar ao site Para Quem Doar.

"O brasileiro é um povo que se une nas horas de dificuldade, e queremos oferecer o show para cada um doar o que toca no coração", afirma a apresentadora.

Além de cantores, o evento contará também com a participação de celebridades e influenciadores. "Muita gente boa topou logo de cara, sem nem querer saber muitos detalhes. Estamos com uma rede maravilhosa de cantores e influenciadores, que vão nos prestigiar de forma presencial e alguns de forma online", diz ela.

A mobilização é realizada por Patrícia em uma parceria com a Caldi Comunicação e a Agência Hit.

O programa também estará disponível no canal oficial do Futura no YouTube.

TRAJETÓRIA

A socióloga Neca Setubal recebeu convidados como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no lançamento de sua autobiografia, "Minha Escolha pela Ação Social: Sobre Legados, Territórios e Democracia" (Tinta-da-China Brasil). A filósofa Sueli Carneiro, que assina o prefácio da obra, prestigiou o evento, realizado na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, na noite de terça-feira (11). A antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz passou por lá.