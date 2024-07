A cantora Alice Fromer lançará nesta sexta-feira (5) uma releitura de "Toda Cor", hit dos Titãs composto em 1984 por seu pai, Marcelo Fromer (1961-2001). A canção, que foi interpretada pela artista em shows da turnê mais recente da banda, antecede o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio.

A cantora Alice Fromer, que lançará o single "Toda Cor" - Angelo Pastorello/Divulgação

"'Toda Cor' vem com um peso e uma importância únicos dentro da idealização e da confecção do meu primeiro álbum. Se interpretá-la nos palcos com os Titãs já me impactou tão profundamente, lançá-la agora, numa versão totalmente nova e cheia de outras cores, me traz uma satisfação sem igual", afirma.

"A canção é leve e repleta de camadas que costuram a atmosfera dos anos oitenta ao frescor de um pop atual, puxado para o surf rock", acrescenta Alice.

A releitura de "Toda Cor" tem produção musical de Teago Oliveira, coprodução de João Ferreira, bateria de Pedro Lacerda e baixo de Lucas Gonçalves.

Morto em junho de 2001, Marcelo Fromer foi vítima de um atropelamento em São Paulo. No dia em que sua morte completou 22 anos, Alice falou sobre a perda por meio de suas redes sociais.

"Era o início de um novo milênio e tínhamos uma vida pela frente. Eu com meu primeiro setênio concluído. Você, antes dos quarenta", escreveu ela, no ano passado.

"É mais confortável pensar no 'e se' do que em tudo o que não foi e que jamais será. Como se de alguma forma um 'nós' ainda fosse possível, num futuro bem distante. Tão distante que quase inatingível. Mas não impossível. Me agarro com todas as forças a essa dimensão do quase", disse ainda.