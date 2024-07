O cinema Reag Belas Artes, na região central de São Paulo, vai sediar em agosto o Festival Filmes Incríveis. O evento exibirá produções inéditas no Brasil de 20 países como Irã, Romênia, Arábia Saudita e Índia.

Sala Aleijadinho do Cine Belas Artes - Leticia Godoy/Divulgação

Ao menos quatro longas do Festival de Cannes serão apresentados durante a mostra, como "Norah", do diretor saudita Tawfik Alzaidi, e "Meeting with Pol Pot", o cambojano Rithy Panh, com Irène Jacob e Grégoire Colin no elenco.

O festival será realizado de 1º a 14 de agosto.

ESTANTE

O editor Paulo Werneck, diretor da Associação Quatro Cinco Um, responsável pela Feira do Livro, recebeu convidados na festa de abertura do evento, realizada no Bubu Restaurante, em São Paulo, no sábado (29). A livreira Ana Lima Cecílio, curadora da Flip de 2024, compareceu. A escritora Natalia Timerman esteve lá.