O ator Reginaldo Faria será homenageado na segunda edição do Bonito Cine Sur, festival sul-americano de cinema que será realizado em Bonito (MS) entre os dias 19 e 27 deste mês.

Os atores Lucélia Santos e Johnny Massaro vão apresentar a noite de abertura do evento, que exibirá o filme "Selva Trágica" (1963), protagonizado por Reginaldo e dirigido por seu irmão Roberto Farias (1932-2018). O longa faz uma denúncia do trabalho escravo em latifúndios do Brasil.

O ator Reginaldo Faria em cena da novela "Elas por Elas" - Paulo Belote/Globo

Também será homenageado no festival o cineasta Jorge Bodanzky. O filme "Terceiro Milênio", dirigido por ele e Wolf Gauer, será exibido no encerramento da mostra.

ESTATUETA

O apresentador e humorista Paulo Vieira e sua namorada, a modelo e social media Ilana Sales, prestigiaram a cerimônia de entrega do Prêmio APCA, realizada no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na noite de terça (2). O ator Lucas Koka Penteado, que foi agraciado com o prêmio de melhor ator de cinema em 2023 pelo longa "Nosso Sonho", estava acompanhado da atriz Nayara Zabelê Penteado, sua noiva. O ator Milhem Cortaz, premiado por seu papel na série "Os Outros", também participou da celebração.