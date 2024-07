O cantor Chico Chico lançará o single "Toada" na sexta-feira (5). A canção estará no próximo álbum do artista, chamado "Estopim", que terá 11 faixas. O trabalho foi gravado no Estúdio Tambor, no Rio de Janeiro, e chegará às plataformas digitais em 30 de agosto.

Chico Chico é filho da cantora Cássia Eller. "Toada" é uma composição dele em parceria com João Mantuano.

O músico Chico Chico - Dudu Mafra/Divulgação

JOGO DE CENA

A atriz Regina Braga prestigiou a estreia do espetáculo "Hedda Gabler", dirigido por Clara Carvalho, no auditório do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na capital paulista, na noite de segunda (1º). O ator e diretor Nelson Baskerville esteve lá.