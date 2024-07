O ator e escritor Pedro Neschling, no ar na novela "Renascer" (Globo), está trabalhando na adaptação do seu livro "Supernormal" para o cinema. Lançada em 2018, a obra narra a história de Beto, um jovem advogado de classe alta que tem a sua vida transformada após reencontrar o seu melhor amigo de infância na rua e descobrir que ele passou por uma transição de gênero.

"A partir disso, ele é obrigado a rever todos os seus preconceitos, porque a imagem que ele tinha de uma pessoa trans era a típica imagem estereotipada que muitas pessoas ainda carregam. Ele, ao se deparar com aquela mulher, começa a questionar o que é normal dentro da sociedade e dentro da vida dele", conta o ator à coluna.

Pedro afirma que a sua ideia inicial, antes de escrever o livro, era fazer um filme sobre esse tema. A história surgiu, revela ele, a partir do longa "Procura-se Amy" (1996), do diretor Kevin Smith.

Na produção, Holden (Ben Affleck) e o seu melhor amigo, Banky (Jason Lee), trabalham juntos. O relacionamento entre eles fica abalado quando ambos conhecem Alyssa (Joey Lauren Adams). Apaixonado por ela, Holden não sabe como agir ao descobrir que a jovem é lésbica. "Esse foi um dos filmes que mais marcaram a minha adolescência, e eu ficava pensando em como atualizar essa temática, o que seria uma confusão assim nos dias de hoje."

Pedro diz que, ao longo do desenvolvimento da narrativa, foi percebendo que queria se aprofundar na história e, por isso, decidiu escrever o livro.

O convite para transformar o volume em filme veio do produtor Augusto Casé, da Casé Filmes. Pedro fará o roteiro, e a direção será de Homero Olivetto. Os dois já trabalharam juntos no filme "Hermanoteu na Terra de Godah" (2021). O elenco da produção ainda não está definido. O ator afirma que não pretende atuar no longa.

"'Supernormal' é uma história que já é tão familiar para mim e, às vezes, eu tenho tantas certezas sobre os rumos, que é bacana escutar novas opiniões, ver novas leituras, outras perspectivas. Estamos agora nesse momento de afinar todas as ideias, todas as visões para colocar no papel o roteiro", afirma ele.

Em "Renascer", o ator interpreta Eriberto, papel que não existia na primeira versão, de 1993. O trabalho marca o seu retorno às novelas depois de 11 anos —a sua última tinha sido "Joia Rara", de 2013.

