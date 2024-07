A escritora Luiza Castelo fará o lançamento do seu primeiro romance, "Me Carregue no seu Lembrar" (editora Patuá), na livraria Patuscada, em Pinheiros, na capital paulista, no próximo dia 30.

Evento de lançamento do livro 'Me Carregue no seu Lembrar', de Luiza Castelo - Divulgação

SENHOR DO DESTINO

A atriz Marina Ruy Barbosa prestigiou o novelista Aguinaldo Silva no lançamento do seu livro, "Meu Passado me Perdoa: Memórias de uma Vida Novelesca", na noite de terça (16). A atriz Vanessa Giácomo e o casal Antonio Fagundes e Alexandra Martins também compareceram ao evento, realizado na Livraria da Vila do shopping Higienópolis, em São Paulo.