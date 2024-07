A companhia Omondé, criada pela atriz e diretora Inez Viana, apresentará três espetáculos em São Paulo para celebrar seus 15 anos de existência. As peças serão encenadas no Sesc Pompeia entre os dias 8 de agosto e 1º de setembro. A primeira montagem será "Último Ensaio", seguida por "Nem Mesmo Todo o Oceano" e "Mata Teu Pai".

Espetáculo 'Nem Mesmo Todo o Oceano' - Divulgação

OLHO NO LANCE

A diretora-executiva do Museu do Futebol, Renata Motta, recebeu convidados na reabertura do espaço cultural na semana passada, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A fisioterapeuta Flávia Cristina Kurtz, filha do ex-jogador Pelé, e o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, marcaram presença no evento.